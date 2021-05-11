İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları protesto edildi

Çorum'da sivil toplum kuruluşları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Çorum İHH İnsani Yardım Vakfı binası önünde toplanan dernek üyeleri saldırıları protesto etti. Gruptakiler adına açıklama yapan dernek yöneticilerinden Mehmet Çalışkan, İsrail'in pek çok alanda hukuk tanımaz eylemler yaptığını, Kudüs'teki saldırının da bu eylemlerden sonuncusu olduğunu söyledi.

Dünyanın bu saldırılara sessiz kaldığını belirten Çalışkan, "Uluslararası hukuk, kamuoyu, sivil toplum örgütleri, insan hakları örgütleri, barış örgütleri, siyasal kurumlar; Israil'in bu şımarık, işgalci ve kural tanımaz tavrına karşı bir an önce bir araya gelmeli ve elini taşın altına koymalıdır. Bu kurumlar İsrail'in tavrına karşı sessizliğini koruduğu müddetçe bu saldırılar devam edecek, Filistin'de barıştan ve uzlaşıdan söz etmek mümkün olmayacaktır. Tüm dünyadaki insanları, uluslararası mekanizmaları, adaleti ve hukuku savunan herkesi harekete geçmeye ve İsrail'in attığı bu işgal adımlarını durdurmaya çağırıyoruz." dedi.

Memur-Sen üyeleri ise Hürriyet Meydanı'nda bir araya gelerek tepkilerini dile getirdi.

Memur-Sen İl Temsilcisi Tekin Çınar, saldırıların kabul edilemez olduğunu belirterek, İsrail'in durdurulması gerektiğini vurguladı.

Basın açıklamalarının ardından konvoy düzenlendi. İHH ve Memur-Sen üyeleri, Türkiye ve Filistin bayraklarıyla donattıkları araçlarıyla kent merkezinde tur attı.