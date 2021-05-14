İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 119'a yükseldi
İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı hava ve kara harekatı kapsamında son dakika haberleri ard arda gelmeye devam ediyor! İsrail hava saldırıları ve topçu atışları ile birçok sivili hedef alırken, birçok bina hasar gördü. Gazze genelinde ise elektrikler kesildi. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 119'a, yaralı sayısının ise 830'a yükseldiği bildirildi.
Güncel 14.05.2021, 11:01 14.05.2021, 11:14
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