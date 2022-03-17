“İsraftan kaçınalım”

“Her zaman bu şekilde bol yağışlar olmayabilir, su rezervlerimizin barajlarda tehdit oluşturmayacak seviyede doluluk oranlarının yüksek düzeylerde tutulması şehrimizin ve hemşehrilerimizin su temini bakımından çok kıymetli. Diğer taraftan da elektrik sarfiyatı çok önemli” diyen Aşgın, “Biz Pınarbaşı’ndan, Koçhisar’dan, Hatap ve Yenihayat’tan da şehrimize su taşıyoruz. Gerek kuyulardan gerek barajlardan getirdiğimiz sular ciddi bir elektrik sarfiyatı anlamına geliyor. Elektrik maliyetlerini de göz önünde bulundurduğumuz zaman şu anki bizim su ücretlerimiz elektrik ve diğer maliyetlerle beraber neredeyse 1/3 oranında demek oluyor. Bu anlamda da özellikle hemşehrilerimiz tarımsal alanlarda, bağ bahçe sulamalarında şehir şebeke suyunu kullanmamalı. Çünkü bu sular içme suyu olarak büyük maliyetlerle barajlarımıza geliyor, kuyulardan şehrimize büyük maliyetlerle ulaşıyor. Bu anlamda mutlaka israf edilmeden ve bağ-bahçe, tarlada kullanılmadan içme suyu olarak kullanma suretiyle çok verimli bir şekilde israf etmeden kullanmamız çok kıymetli. Su hayattır, suyun olmadığı yerde de hiçbir şey olmaz. Bu anlamda Koçhisar isale hattını şehrimize bağlanmış olması ve bunun 1 yılda başarılmış olması nedeniyle başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzerek emeği geçen tüm milletvekillerimize, valimize, il başkanımıza, merkez ilçe başkanımıza bütün emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bir yıl gibi kısa bir sürede 53 kilometreden zaten isale hattı bağlanmış ve su problemi büyük oranda şehrimizde çözülmüştü. Şimdi de Rabbim gökten rahmetini yağdırdı ve o rahmet inşallah bereket olarak barajlarımıza doluyor, hemşehrilerimizle bu mutluluğu paylaşıyoruz” ifadelerini kullandı. (İHA)