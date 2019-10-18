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“İsraf ve obezitenin önüne geçilerek açlık önlenebilir”

Ziraat Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Necati Gül, Dünya Gıda Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, örgütün 2019 yılı temasını; “Sıfır Açlık olan bir Dünya için Sağlıklı Beslenme” olarak belirlediğini söyledi.

“İsraf ve obezitenin önüne geçilerek açlık önlenebilir”

Ziraat Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Necati Gül, Dünya Gıda Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, örgütün 2019 yılı temasını; “Sıfır Açlık olan bir Dünya için Sağlıklı Beslenme” olarak belirlediğini söyledi.

18 Ekim 2019 Cuma 22:07
“İsraf ve obezitenin önüne geçilerek açlık önlenebilir”

Son yüzyılda; küreselleşme, kırsaldan kente göç ve kentlerdeki hızlı hayat şartlarının beslenme biçimini ciddi şekilde değiştirdiğini anlatan Gül, insanların lifçe zengin yiyecekleri terk ederek işlenmiş gıda, et ve diğer hayvansal ürünlere yöneldiğini vurguladı.

Artık evde yemek yapmaya daha az zaman harcandığını anlatan Gül, özellikle şehirlerde, tüketicilerin beslenme ihtiyaçlarını süpermarketler, fast food restoranları ve paket servisten karşıladığını dile getirdi.

Dünya genelinde her 5 ölümden 1’inden sorumlu olan sağlıksız yeme alışkanlıklarının, yılda 2 trilyon dolarlık maliyetiyle ülkelerin sağlık bütçelerinde de önemli bir yer tuttuğuna dikkat çeken Necati Gül, obezite ile boğuşan Dünyada, küresel çatışma, iklim değişiklikleri ve gelir eşitsizliğinden dolayı açlık çekenlerin sayısının hızla artmaya devam ettiği belirtildi.

Gül, “Dünya Gıda Günü'nde, açlık konusunun sadece insanları doyurmak değil, onları beslemek, sağlıklı yiyeceklerin üretim ve tüketimini eş zamanlı olarak sürdürülebilir olması gerekiyor.

Sonuç olarak, aşırı tüketimin ve israfın önüne geçerek obezitenin ve açlığın önüne geçmenin, insani bir görev olduğunu bilmemiz gerekiyor” dedi. (Haber Merkezi)

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