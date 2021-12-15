İspanya’dan döndüler

Mehmetçik Anadolu Lisesi idareci ve öğretmenleri, Erasmus+ programı kapsamında İspanya'nın Malaga şehrinde bir haftalık eğitim programını tamamlayarak ilimize döndü.

Öğretmenlerin dijital eğitimdeki bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla hazırlanan “Gelecekte İyi Bir Eğitim İçin Dijital Eğitim Hareketi” Projesi uyarınca Avrupa Birliği Bakanlığı Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’nın yürüttüğü ve Erasmus+ kapsamında Avrupa Komisyonu'ndan hibe desteği almaya hak kazanılan proje uyarınca okuldan 3 idareci ve 7 öğretmen olmak üzere 10 kişilik heyet bir hafta süre ile Malaga’da eğitimlere katıldı.

Çorum’a dönen heyet İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek’i makamında ziyaret ederek projeyle ilgili bilgi sundu.

(Volkan SINAYUÇ)

