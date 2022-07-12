İsmet Koşa vefat etti
Çorum'un tanınan simalarından, eski kahvecilerden Halil İbrahim Koşa'nın oğlu İsmet Koşa vefat etti.
Güncel 12.07.2022, 10:34
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Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören, eski kahvecilerden Halil İbrahim Koşa'nın oğlu Üyük Köyü nüfüsuna kayıtlı İsmet Koşa vefat etti. Merhumun cenazesi, bugün öğle namazını müteakip Ulu Cami'de kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık’ta toprağa verilecek.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diler.
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