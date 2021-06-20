İsmet Çıtak yönetimini açıkladı

Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığına aday olan İsmet Çıtak, genel kurul öncesi çalışma ekibini kamuoyuna açıkladı. Çıtak, 1 Temmuz Perşembe günü yapılacak seçimler öncesi esnaf ve sanatkârların şahsına ve birlikte yol yürüdüğü çalışma arkadaşlarına verdikleri anlamlı destekler için teşekkür etti. Genel kurulda kendisi ile birlikte Yönetim Kurulu aday listesinde Tahsin Şahin, Turgay Karaca, Osman İzgi ve Niyazi Bulut'un yer aldığını ifade eden İsmet Çıtak, denetim kurulunda ise Tuncay Yalçınkaya ve Halit Bölükbaş'ın görev alacağını vurguladı.

1 Temmuz'a kadar sürecek genel kurul çalışmaları öncesi birebir görüşme imkanı bulduklarını belirten Çıtak, hizmet bayrağını daha ileri taşımak adına dinamik bir ekiple bu yola çıktıklarını kaydetti.

Çalışmalar sırasında kooperatif üyelerinin kendilerine yoğun şekilde sandık talebini ilettiğini aktaran İsmet Çıtak, genel kurulda seçimin açık oy yerine sandık kurularak yapılması için gerekli hazırlıkları sürdürdüklerini dile getirdi. (Haber Merkezi)

