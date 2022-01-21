İsmet Çıtak mazbata aldı

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Toplantı Salonu’nda geçtiğimiz günlerde yapılan Aşçı ve Lokantacılar Odası’nın kongresinde mevcut başkan Burhan Balcı ve İsmet Çıtak yarışmıştı. Seçim sonucunda mevcut başkan Burhan Balcı 143, İsmet Çıtak ise 156 üyenin güven oyunu alarak başkanlık görevine seçilmişti.

Başkanlık görevine seçilen Aşçı ve Lokantacılar Oda Başkanı İsmet Çıtak, bugün beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte İl Seçim Kurulu başkanlığına giderek, Zabıt Katibi Emrah Çizmelioğlu’ndan hayırlı, uğurlu olsun dilekleri ile mazbatasını aldı. İl Seçim Kurulu’nda gerçekleştirilen mazbata töreninde Çorum Aşçı ve Lokantacılar Oda Başkanı İsmet Çıtak’ı Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ile bazı oda başkanları yalnız bırakmadı.

İl Seçim Kurulu’na mazbatasını almaya gelen İsmet Çıtak, mazbatasını aldıktan sonra yaptığı açıklamada, “ Oy rengine bakmaksızın tüm üyelerimin hizmetkarı olacağım ve sektör adına ses getirecek projeleri kısa zamanda hayata geçireceğiz. Bugün mazbatamızı, görev pusulamızı aldık. Çorumumuza, esnafımıza, sanatkarımıza hayırlı olsun. İnşallah sektörümüzde daha iyi, daha güzel ses getirecek projelerimiz var " dedi.

Mazbatasını alan Çıtak daha sonra Adliye binası önünde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

(Volkan SINAYUÇ)

