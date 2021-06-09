İsmet Çıtak, Esnaf Kefalet Başkanlığı için aday oldu

İsmet Çıtak, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, kooperatifin seçimli olağan genel kurul toplantısının 1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 11.00'da Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Kompleksinde gerçekleştirileceğini hatırlattı.

4 bini aşkın üyesiyle büyük bir aile olan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinde hizmet bayrağını daha da ileri taşımak için ekibiyle birlikte göreve talip olduklarını ifade eden İsmet Çıtak, daha dinamik ve heyecanlı bir yönetim anlayışıyla istişare kültürünü ve kolektif yönetim tarzını ön planda tutarak, esnaf ve sanatkarları merkeze alan bir anlayışla kooperatifi daha ileriye taşımak istediklerini vurguladı.

YÖNETİME TEŞEKKÜR

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’ni bugüne kadar yöneten mevcut yönetime yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür eden Çıtak: “Güçlü Mali Yapı ve Adil Dağıtım” ilkesiyle yola çıktıklarını bildirdi. Çıtak, “Kooperatifimizin, esnaf kardeşlerimiz için ne kadar önemli bir kurum olduğu pandemi döneminde daha açık bir şekilde ortaya çıkmıştır. Esnafımıza bir can suyu niteliğinde olan kooperatifimiz kredi desteklerinin, özellikle içinde bulunduğumuz dönemler gibi zorlu dönemlerde daha etkin, adil ve hakkanî bir şekilde ulaştırılması, ihtiyaç sahibi esnafımızın yarasına merhem olması en temel hedefimizdir” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

