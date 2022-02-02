İsmet Ceylan’ın cenazesi hastane morgundan alındı

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'ın babası İsmet Ceylan, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle uzun süredir tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştıma Hastanesi'nde dün akşam çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Merhum İsmet Ceylan'ın cenazesi bugün sabah saatlerinde Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak defnedilmek üzere memleketi olan Yeşilyayla köyüne götürüldü.

İsmet Ceylan’ın cenazesi öğle namazına müteakip Yeşilyayla Köyü'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

(Yusuf ÇINAR)

