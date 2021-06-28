Alınan bilgiye göre Çorum Belediyesi’nden emekli olduktan sonra bir dönem emlakçılık yapan İsmet Balcı vefat etti.

63 yaşında hayatını kaybeden İsmet Balcı’nın cenazesinin yarın (29 Haziran 2021 Salı) toprağa verileceği öğrenildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

