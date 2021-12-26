Flaş HaberÇORUM FK’DA İSTİFA DEPREMİ!
İsmet Ahlatcı ve Ruhe’nin sahipleri Çetin Başaranhıncal’ı ziyaret etti
Çorum’da mali müşavirlerin duayenlerinden İsmet Ahlatcı ile Ruhe Sanat Hobi Ürünleri sahipleri Deniz Bilge ve Yağmur Varış, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal’ı ziyaret ettiler. (Haber Merkezi)
Güncel 26.12.2021, 18:54
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|15
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