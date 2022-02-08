İsmail Yıldız vefat etti

Tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde önceki gece vefat eden merhumun cenazesi, ikindi namazından sonra Ulucami’de kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verildi.

Yusuf ve Sadettin Yıldız’ın kardeşleri, Alihan ve Zehra Sultan Yıldız’ın babası, Ali Osman Tortumun eniştesi, Yaşar Tortum’un damadı İsmail Yıldız’ın vefatı başta İmam Hatip camiası olmak üzere, başarıyla görev yaptığı İlimi Yayma Cemiyeti ve bir dönem yöneticiliğini yaptığı AK Parti camiası tarafından da üzüntüyle karşılandı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

