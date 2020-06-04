İsmail Teke toprağa verildi

Merhumun cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda düzenlenen törenin ardından Çorum Merkez Seydimçakallı Köyü mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, bazı parti yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)