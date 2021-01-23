İsmail Madan, babasını kaybetti
Eğitimci İsmail Madan’ın babası Hasan Madan hayatını kaybetti.
Güncel 23.01.2021, 16:36 25.01.2021, 13:38
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Merhumun cenazesi öğle namazına müteakiben Oğuzlar İlçesi’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan, rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)
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