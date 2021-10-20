İsmail Küçükkaya, kadın girişimcileri ekrana getirdi
Güncel 20.10.2021, 19:52
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Türk televizyonlarının “efsaneleşen” sunucusu İsmail Küçükkaya, izlenme rekortmeni “Çalar Saat” programında sabah, ÇORUM HABER’in Sungurlu’daki kadın girişimcilerle ilgili sürmanşet haberini ekrana getirdi.
ÇORUM HABER’in başlığını ve haber spotunu okuyan Küçükkaya, Sungurlu’da kurdukları kooperatifle zincir marketlere mantı-erişte veren kadınlara takdirlerini ifade etti. (Haber Merkezi)
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