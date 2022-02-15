İsmail Kolağası’nı kaybettik

Muzaffer Kolağası’nın eşi, Seçkin Kolağası ve Serap Kurt’un babaları, Ceyhan Kolağası’nın dedesi, merhum Abdullah Kolağası ile Cavit Kolağası’nın kardeşleri olan İsmail Kolağası’nın cenazesi muhtemelen yarın (16 Şubat 2022 Çarşamba) Ulu Cami’de kılınacak ikindi namazının ardından Ulu Mezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

