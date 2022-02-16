İsmail Kolağası toprağa verildi
Çorum’un tanınmış iş insanlarından İsmail Kolağası (85), dün akşam saat 18.00 sıralarında, çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi görmekte olduğu Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Güncel 16.02.2022, 18:43
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Muzaffer Kolağası’nın eşi, Cavit ve merhum Abdullah Kolağası’nın kardeşleri, merhum Seçkin Kolağası ile Serap Kurt’un babaları, Konya Vali Yardımcısı Fatih Ahmet Kurt’un kayınpederi, Ceyhun Kolağası’nın dedesi olan İsmail Kolağası’nın cenazesi, Ulucami’de ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildi.
Müftü Muharrem Biçer’in kıldırdığı cenaze namazına Vali Mustafa Çiftçi, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve kalabalık bir cemaat katıldı.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Ömür SOYTEMİZ)
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