İsmail Kolağası toprağa verildi

Muzaffer Kolağası’nın eşi, Cavit ve merhum Abdullah Kolağası’nın kardeşleri, merhum Seçkin Kolağası ile Serap Kurt’un babaları, Konya Vali Yardımcısı Fatih Ahmet Kurt’un kayınpederi, Ceyhun Kolağası’nın dedesi olan İsmail Kolağası’nın cenazesi, Ulucami’de ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildi.

Müftü Muharrem Biçer’in kıldırdığı cenaze namazına Vali Mustafa Çiftçi, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve kalabalık bir cemaat katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Ömür SOYTEMİZ)

