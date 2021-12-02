İsmail Kakaç’ta “hijyen” eğitimi

Bulaşıcı hastalığa yakalanmış veya risk oluşturan kişilere ve gruplara tıbbi bakım, sosyal ve psikolojik destek sağlanması, yardımlarda bulunulması amacı ile faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşu olan derneğin Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği İl Temsilcisi ve Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Zehra Ünal, İsmail Kakaç İlkokulu öğrencilerini bilinçlendirmek ve farkındalık yaratmak için eğitim gerçekleştirdi.

Eğitim sırasında öğrenciler hem dinledi hem de Dr. Zehra Ünal’a sorular yönelttiler. Öğrenciler uygulamalı olarak en sağlıklı biçimde ellerin nasıl yıkanması gerektiğini de öğrendi.

Okul Müdürü Ender Özcan Özçakır, eğitim sonunda Dr. Zehra Ünal’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)

