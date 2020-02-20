İsmail Kakaç İlkokulu’nda okuma-yazma seferberliği

Öğrencilerin boşalttığı sıraları dolduran okuma yazma bilmeyenlerin heyecanı ve motivasyonunun görülmeye değer olduğunu söyleyen Okul Müdürü Ender Özcan Özçakır, kursiyerlerle bizzat yakından ilgileniyor. Kursiyerlerin ilk dersinde eğitimin her insan için temel ve vazgeçilmez bir hak olduğunu vurgulayan Özçakır, “Başta seferberliği başlatarak vatandaşlarımızın heyecan ve mutluluk yaşamasına vesile olan Sayın Cumhurbaşkanımıza olmak üzere, Sayın Valimize, Sayın İl Milli Eğitim Müdürümüze, Halk Eğitim Merkezi Müdürümüze, desteğini esirgemeyen öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ederiz” dedi. (Haber Merkezi)