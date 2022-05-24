İsmail Kahraman gençlerle buluştu

Valilik, Belediye, Milli Eğitim ve Müftülük işbirliğinde düzenlenen Ahmet Tevfik İleri Konferansı ve Bilgi Yarışması ödül töreni için ilimize gelen eski TBMM Başkanı Kahraman programın ardından Belediye’nin ödüllü projesi olan Çorumlu Obası’nı da ziyaret etti.

Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum eski Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ile AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ile birlikte Çorumlu Obası’na gelen İsmail Kahraman burada gençlerle biraraya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkan Vekili de olan İsmail Kahraman, Çorumlu Obası’nda gençlerle sohbet ederek tecrübelerini paylaştı. İsmail Kahraman ayrıca Millet Bahçesi’ni de ziyaret etti.



(Volkan SINAYUÇ)

