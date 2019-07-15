İsmail Kahraman Çorum’a geliyor

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi ve Hitit Üniversitesi tarafından ortaklaşa konferans düzenlenecek. Konferansa konuşmacı olarak ise eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman katılacak.

HİTÜ’den yapılan açıklamada “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma etkinlikleri kapsamından bugün saat 15.00'de Meslek Yüksekokulu Ethem Erkoç Konferans Salonu’nda 27. Dönem TBMM Başkanı İsmail Kahraman tarafından konferans verilecektir. Konferansın devamında moderatörlüğünü HİTÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Çolak'ın yapacağı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Evkuran, İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Azimli ile Sosyal Bilimler MYO Müdürü Doç. Dr. Zekeriya Işık’ın konuşmacı olarak katılacağı bir panel düzenlenecektir. Etkinlikte ayrıca fotoğraf sergisi de açılacaktır. Programımıza tüm akademik ve idari personelimiz, öğrencilerimiz ve Çorum halkı davetlidir" denildi.

(Volkan SINAYUÇ)