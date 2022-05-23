İsmail Kahraman’ı Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Amasya Valisi Çorumlu hemşehrimiz Mustafa Masatlı ile beraberindeki heyet Merzifon Havaalanı’nda karşıladı.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı’nın da katıldığı karşılamanın ardından İsmail Kahraman Çorum’a geldi.

TBMM 27. Dönem Başkanı İsmail Kahraman ilimizde ilk olarak Vali Mustafa Çiftçi’yi makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Valilik Şeref Defteri’ni imzalayan ve Vali Çiftçi ile protokol üyeleriyle bir süre görüşen Kahraman, Valilik, Belediye, Milli Eğitim ve Müftülük organizesi ile düzenlenen ve Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen “Bir İnsan Bir Dünya: Ahmet Tevfik İleri” konferansına da katıldı.

(Volkan SINAYUÇ)

