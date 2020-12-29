İsmail Haboğlu, Alanya’da “Yılın Gazetecisi” seçildi
Ziraat Bankası Müdürlüğü’nden emekli olup Alanya’ya yerleşen ve yıllardır orada yaşayan hemşehrimiz İsmail Haboğlu, ÇORUM HABER’in yanı sıra YENİ ALANYA gazetesinin de köşe yazarı.
Güncel 29.12.2020, 22:43
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İsmail Haboğlu, Alanya Gazeteciler Cemiyeti tarafından “Yılın Gazetecisi” seçildi.
ÇORUM HABER, hemşehrileri tarafından da çok okunan ve çok beğenilen değerli köşe yazarı İsmail Haboğlu’nu kutlar, esenlik içinde daha nice başarılı yıllar diler.
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