İsmail Haboğlu, Alanya’da “Yılın Gazetecisi” seçildi

İsmail Haboğlu, Alanya Gazeteciler Cemiyeti tarafından “Yılın Gazetecisi” seçildi.

ÇORUM HABER, hemşehrileri tarafından da çok okunan ve çok beğenilen değerli köşe yazarı İsmail Haboğlu’nu kutlar, esenlik içinde daha nice başarılı yıllar diler.