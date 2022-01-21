İsmail Erarslan hayatını kaybetti

Çorum Merkez Dedesli Ovası Türkmen Köyleri Dernek Başkanı Arap Filiz’in kayınpederi Hacıbey Köyü’nden gelme İsmail Erarslan, yaşamını yitirdi.

Hüsniye Erarslan’ın eşi, Yaşar ve merhum Emral Erarslan ile Hatun Filiz, Satı Deniz ve Songül Arat’ın babaları, emekli öğretmen Ali ve merhum Rıza Erarslan’ın ağabeyleri, Eczacı Erdil Duran’ın dayısı, Ziraat Mühendisi Nesimi Erarslan'ın amcası, Dedesli Ovası Türkmen Köyleri Dernek Başkanı Arap Filiz, İsmail Deniz ile Kemal Arat'ın kayınpederi olan Almanya’dan emekli İsmail Erarslan önceki gün vefat etti.

Erarslan’ın cenazesi Hacı Bektaşi Veli Vakfı morgundan alınarak saat 13.00’de Hacıbey’de toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Ömür SOYTEMİZ)

