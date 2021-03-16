Bir internet Televizyonu Program Yorumcusu İbrahim Eceviş, Sivil Toplum Hareketi Çorum İl Başkanı Arslan Eceviş, Adnan Eceviş ve Nermin Sezek'in babası İsmail Eceviş kalp krizi geçirdi.

Alınan bilgiye göre İsmail Eceviş, geçirdiği kalp krizi sonrası hastanede yoğun bakıma alındı. Tedavisinin devam ettiği ve genel sağlık durumunun iyi yönde olduğu öğrenilen Eceviş’in normal servise alınması bekleniyor.

ÇORUM HABER, İsmail Eceviş’e geçmiş olsun dileklerini sunar.

(Haber Merkezi)

