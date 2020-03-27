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İsmail Dilekçi adına İdlib’de yetim sofrası 

Geçtiğimiz günlerde vefat eden Milli Eğitim Müdürlüğü personeli İsmail Dilekci adına İdlib Babül Heva Bölgesi'nde yetim sofrası kuruldu. 

İsmail Dilekçi adına İdlib’de yetim sofrası 

Geçtiğimiz günlerde vefat eden Milli Eğitim Müdürlüğü personeli İsmail Dilekci adına İdlib Babül Heva Bölgesi'nde yetim sofrası kuruldu. 

27 Mart 2020 Cuma 20:04
İsmail Dilekçi adına İdlib’de yetim sofrası 

İnşirah Derneği Çorum Temsilcisi Yavuz Bozdoğan'ın organizesinde yapılan yetim sofrasında, 65 yetim çocuğun eğitim aldığı okulun öğrencileri ve bölgede yaşayan yaklaşık 200 kişi yemek yedi. 
Merhum İsmail Dilekci'nin kardeşi AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu'nun danışmanı Ferhat Dilekci, ağabeyinin sağlığında mazlumlara yönelik her türlü faaliyet ve iyiliğin içerisinde yer aldığını, O'nun adını gönüllerde ve dualarda yaşatmak için dua yemeğini İdlibli mazlumlarla paylaşmayı uygun görüp böyle bir adım attıklarını belirterek, “Bu gönül sofrasının mazlumlara ulaşmasında bizlere aracı olan İnşirah Derneği Çorum Temsilcisi Yavuz Bozdağon hocama ve tüm ekibine gönülden teşekkür ediyorum” dedi.
(Haber Merkezi)
 

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