İsmail Çizikci PTT’de Daire Başkanı

Bir dönem Çorum PTT Başmüdürlüğü görevini de yürüten ve son olarak Şanlıurfa PTT Başmüdürü olan İskilipli hemşerimiz İsmail Çizikci PTT Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Satış Daire Başkanı olarak atandığı yeni görevine başladı.

İSMAİL ÇİZİKÇİ KİMDİR?

1961 yılında Çorum’da doğdu. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat bölümünden mezun oldu. Sırasıyla; Çorum PTT Başmüdürlüğü Kontrolörlüğü, Çorum Posta ve Telgraf İşletme Müdürlüğü, Çorum PTT Başmüdürlüğü, Tunceli PTT Başmüdürlüğü, Samsun PTT Başmüdürlüğü, Çankırı PTT Başmüdürlüğü, Sakarya PTT Başmüdürlüğü, İzmir PTT Başmüdürlüğü, İstanbul Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğü, Ankara PTT Başmüdürü, Şanlıurfa PTT Başmüdürlüğü görevlerinde bulundu.

(Volkan SINAYUÇ)