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İsmail Bölükbaş kalp krizi geçirdi

Çorum Belediyesi AK Parti Belediye Meclisi Grup Başkanı İsmail Bölükbaş kalp krizi geçirdi.

Güncel 06.06.2020, 10:53
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İsmail Bölükbaş kalp krizi geçirdi

Kalp krizi geçiren İsmail Bölükbaş kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yoğun bakımda tutulan Bölükbaş’ın durumunun iyiye gittiği öğrenildi. (Haber Merkezi)

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