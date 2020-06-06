İsmail Bölükbaş kalp krizi geçirdi
Çorum Belediyesi AK Parti Belediye Meclisi Grup Başkanı İsmail Bölükbaş kalp krizi geçirdi.
Güncel 06.06.2020, 10:53
106
Kalp krizi geçiren İsmail Bölükbaş kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yoğun bakımda tutulan Bölükbaş’ın durumunun iyiye gittiği öğrenildi. (Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
29°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 06 Haziran 2020
|İmsak
|03:07
|Güneş
|05:03
|Öğle
|12:44
|İkindi
|16:42
|Akşam
|20:15
|Yatsı
|22:02