İsmail Benek, Yorgancı, Perdeci ve Çeyizciler Odası başkanlığına aday 

İsmail Benek kendisine destek olan oda üyesi esnafla birlikte bir basın toplantısı düzenleyerek Yorgancılar Perdeciler ve Çeyizciler Odası’nda 3 Ocak’ta yapılacak olan olağan genel kurulda başkan adayı olduğunu dile getirdi. Benek, odaya üye olan esnafların sorunlarını iyi bildiğini ve biriken sorunlarına çözüm üretmek için aday olduğunu söyledi.

Açıklamasına selamlama konuşması ile başlayan İsmail Benek, “Yorgancılar Perdeciler Çeyizciler Odamızın değerli üyeleri, basınımızın güzide mensupları hepinizi en kalbi duygularla selamlıyorum. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz” dedi.

“Yorgancılık Anadolu’da yüzyıllardır bir meslek olması nedeniyle geleneksel yöntemlerle üretilen yorganların koruma altına alınması, kültürel mirasın devamlılığı açısından önemlidir” diyen İsmail Benek, açıklamasında şu ifadeleri dile getirdi: “Kaybolmaya yüz tutmuş bu mesleğe gereken ilgiyi göstermenin zamanı gelmiş ve geçmiştir. Kültürel değerlerimize sahip çıkmak için Yorgancılar Perdeciler ve Çeyizciler Odası Başkanlığına aday olduğum siz değerli basın mensupları ve oda üyelerimizi huzurunda kamuoyuna duyurmak istedim.

İç dekarasyonun vazgeçilmez bir öğesi olan perdecilik ve perdeci esnaflarımızın iş yerleri annelerimizin çeyiz düzerken gitmeyi çok sevdikleri güzide yerlerimizdir. Odamız üyesi olan esnaflarımızın biriken sorunlarına çözüm üretmek için adayım Yorgancılar Perdeciler ve Çeyizciler odamızın temsil ettiği esnaf gruplarından da anlaşılacağı üzere emeğin ve göz nurunun merkezi teşkil eden çok önemli bir odamızdır. Odamızı hak ettiği değerler üzerine taşımak için adayım. Odamız bünyesinde hizmet veren üç sanat ve meslek gurubunda bulunan yol arkadaşlarımla birlikte yeni bir heyecan kazandırarak gece gündür ekibimizle birlikte hizmet vermek için adayım.

“BİRLİKTEN GÜÇ DOGAR”

Çorum’da 1985 yılından beri sektörün içinde çalışıyorum. Bu nedenle yaşanan sorunları iyi biliyorum. Odamızın 3 Ocak’ta yapılacak olan kongremize tüm üyelerimizi davet ediyor ve desteklerini bekliyorum. Birliğimizi gücümüzle birleştirip, odamıza bağlı esnaflarımızın daha müreffeh ve huzur içinde çalışmaları için devlet kurumlarımızla olan ilişkilerinde çözüm odaklı çalışmalar içinde olacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Sevinçlerimizi, üzüntülerimizi, sıkıntılarımızı paylaşabileceğimiz dayanışma zemini ve iklimi oluşturmak için ekibimizle bu yola çıkmış bulunuyoruz. Odamızın siz değerli üyeleri ile birlikte daha güzel günlerde hep beraber olabilmek temenni ve duası ile, hepinizi en kalbi duygularla sevgi saygı ve muhabbetle selamlıyorum”

(Volkan SINAYUÇ)