İsmail Aykaç, Bahçelievler Mahallesi muhtarlığına aday

Çorum Damızlık Keçi ve Koyun Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Aykaç, Çorum merkez Bahçelievler Mahallesi muhtarlığına aday olduğunu bildirdi.

Önümüzdeki yerel seçimlerin yapılacağı tarihin henüz belli olmamasına rağmen, muhtar adayları bir bir ortaya çıkmaya başladı. Muhtarlık yarışına erken başlayan adaylar, projelerini hazırlayama ve halka kendisini anlatmaya devam ediyor.

Çorum Merkez Eşençay Köyü Büklüce Mahallesi nüfusuna kayıtlı olup, Bahçelievler Mahallesi’nde ikamet eden İsmail Aykaç, “muhtarlık yarışında ben de varım” diyerek kolları sıvadı.

34 yaşındaki İsmail Aykaç, mahallenin gençlere ihtiyacının olduğuna dikkati çekerek, mahallenin geleceğini aydınlatmak adına yola çıktıklarını vurguladı. İlk ve ortaokulu Çorum Merkez Karşıyaka ilk Öğretim Okulunda okuyan Aykaç, evli ve 2 kız çocuğu babası. Çorum Damızlık Keçi ve Koyun Yetiştiricileri Birliğinde de yönetimde görevli olan Aykaç, Bahçelievler Mahallesine niçin muhtar adayı olduğunu açıkladı.

Aykaç, “Hayvancılıkla uğraşıyorum, ayrıca kalıpçı ustasıyım. Doğma büyüme Çorum Bahçelievler Mahallesi sakiniyim. Amacım Çorum’un en büyük mahallesinden birisi olan Bahçelievler’e in iyi hizmeti sunmaktır. Mahallemizin alması gereken, kavuşması gereken hizmetler için kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak halkımızın yaşadığı yerel sorunları çözüme kavuşturmak için çaba göstereceğim. Elbette bu bir yarış ve mahallemize muhtar olmak için onlarca aday yarışacak. Bu yarışta ben de yer almak, akabinde ise finale koşmak istiyorum. Başaracağımdan eminim. Gençliğimin enerjisini mahallemin yararına kullanmak istiyorum. Siyasetçilerin yaptığı vaatler muhtarlıkta olmaz ama bizim de yapacak, hayata geçirecek projelerimiz olacaktır. Yazın tozdan, kışın ise çamurdan çıkılmayan mahallenin dış kesimlerini de yaşanır hale getirmek bizim amacımız. Yıllardır unutulan Bahçelievler’i daha yaşanabilir bir mahalle haline getirmek amacıyla ekibimle birlikte yola çıktım” şeklinde konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)

