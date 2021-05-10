İsmail Atalay Baydur; ‘Çorum FK’ya yakışır bir şekilde sezonu tamamladık’

2020-2021 sezonunu Sarıyer maçı ile bitirdiklerini ifade eden Baydur, Çorum FK’nın kendisine yakışır bir şekilde sezonu tamamladığını vurguladı. Çorum FK’nın Sarıyer karşısında olması gerektiği gibi mücadele ettiğinin de altını çizen Baydur, “Gönül isterdi ki, Sarıyer maçına bir final havasında çıkalım ancak olmadı. Bu maçta bizim olmasa da rakibimi için final niteliğindeydi. Bizim maçımızdan çıkacak sonuç 4 takımı doğrudan ilgilendirmekteydi. Bizim herhangi bir hedefimiz kalmamış olsa bile bu maçların diğer takımlar için öneminin farkındaydık ve hiçbir takımın kaderi ile oynamamak adına Çorum FK’ya yakışan aynı ciddiyet ve istekle sahaya çıktı. Galibiyete ihtiyacı olan Sarıyer bir çok gol pozisyonuna girmesine rağmen bunları değerlendiremediler. Bizde Sinan, Cengiz ve Oktay ile bulduğumuz pozisyonları değerlendiremedik.

Şampiyonluk parolası ile başladığımız ligi en azından play-off potasında bitirebilmek hedefimizdi. Ancak kovid-19 süreci, sakatlıklar ve bazı maçlarda istenilen oyunu sahaya yansıtamadığımız için hedefimizden uzaklaştık” dedi.

İSTİFASINI SUNDU!

Çorum Futbol Kulübü'nde Sportif Direktör İsmail Atalay Baydur istifa ettiğini açıkladı.

Konu hakkında açıklama yapan Baydur, "Şampiyonluk parolası ile lige başlayan bir ekibin play-off bilme oynayamamış olması bir başarısızlıktır. Bu başarısızlığın bir parçası da ben olduğum için bende yönetimimize istifamı ilettim. Yönetim kurulundan çıkacak kararı bekliyorum. Seneye yönetimimiz tarafından herhangi bir görev verilir mi, verilmez mi bilemiyorum. Ancak 7.haftada İsmet Hoca ile birlikte başladığım Sportif Direktörlük görevinde elimden gelen gayreti göstermeye çalıştım. Bu süreçte saygıda kusur etmeyen İsmet Hoca ile ekibine ve desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Başkan Fatih Özcan'a teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

(Spor Servisi)

