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İsmail Atakcan vefat etti
Güncel 28.12.2021, 12:54
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Çorum merkez Mimar Sinan Anadolu Lisesi’nde Fransızca Öğretmenliği yapan İsmail Atakcan hayatını kaybetti. Yaklaşık 3 yıldır kanser tedavisi gören Atakcan, doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Merhumun cenazesi bugün öğle namazına müteakip Mecitözü’nün Köprübaşı Köyü'nde toprağa verilecek.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diler.
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