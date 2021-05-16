İsmail Alegöz defnedildi

Çorum’da Akşemseddin Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Celal Alegöz'ün ağabeyi İsmail Alegöz hayatını kaybetti.

Akşemseddin Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Celal Alegöz'ün ağabeyi, şoför esnafından İsmail Alegöz (79) geçtiğimiz günlerde vefat etti.

Çorum Valiliği çalışanlarından Mustafa Alegöz ile Şamlılar Döviz çalışanlarından Murat Alegöz'ün babası olan Alegöz’ün geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi. Alegöz, Arife günü Merkez Hıdırlık Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

