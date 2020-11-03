İsmail Alapala kayınvalidesini kaybetti

Hepsi de rahmetli olan Kemal Sabuncu, Cemal Sabuncu, Selahattin Sabuncu, Raife Tütüncü, Nahide Kavukçu, Nazmiye Akaydın ve Fevziye Ebil’in kardeşi, Gülay Mevlütoğlu, Nuray Alapala, Tülay Özgen ve Alper Özgen’in anneleri, İsmail Alapala ve Selim Mevlütoğlu’nun kayınvalideleri, Kenan, Adnan ve Aslan Sabuncu’nun halaları, Mehmet Tütüncü’nün ise teyzesi olan Gülseren Özgen’in cenazesi, yarın (04 Kasım 2020) Ulucami’de öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.

Gülseren Özgen’in yaklaşık 20 gün önce Liv Hospital’da çok başarılı bir bel ameliyatı geçirdiği, muhtemelen bu süreçte Covid-19 virüsü kaptığı öğrenildi.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)