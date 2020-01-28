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“İşletmeyi ayakta tutan psikolojik sermayedir”

Çorum İş Kadınları Derneği Başkanı Semrin Kaleli, insanların işletmelerinin değerini kriz anında daha iyi anladığını belirterek öldürmeyen şeylerin güçlendirdiğini kaydetti.

“İşletmeyi ayakta tutan psikolojik sermayedir”

Çorum İş Kadınları Derneği Başkanı Semrin Kaleli, insanların işletmelerinin değerini kriz anında daha iyi anladığını belirterek öldürmeyen şeylerin güçlendirdiğini kaydetti.

28 Ocak 2020 Salı 23:41
“İşletmeyi ayakta tutan psikolojik sermayedir”

Çorum İş Kadınları Derneği tarafından düzenlenen “Değerler Üzerine Konuşmalar” başlıklı etkinlik dizisi kapsamında Ekonomist Armağan Çalışkanalp’ın konuşmacı olarak katıldığı, “7 Adımda Eko Kriz Nasıl Yönetilir?” ve “Yurtdışı Finans Kaynaklarına Nasıl Ulaşılır?” konularının değerlendirildiği toplantının açış konuşmasını yapan İş Kadınları Derneği Başkanı Kaleli, önümüzdeki yıllarda iş dünyasının önemli konularının başında yer alacak ve şirketlerin sürdürülebilirliklerini etkileyecek "psikolojik sermayenin" işletme sahiplerinin kim olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Kriz anında ayakta tutacak tek şeyin psikolojik sermaye olduğunu anlatan Kaleli, “İyimserliğimiz, kendimize olan güvenimiz, umuduz, cesaretimiz yoksa yok olmaya da mahkumuz” dedi.

Semrin Kaleli, “Bizler, Çorum İş Kadınları Derneği olarak, 2020 yılı boyunca Değerler Üzerine Konuşmalar başlığı altında, psikolojik sermaye bileşenlerimize odaklanmak istedik ve ilk konumuzu, geleneksel ekonomik sermayemiz olan kapitale nasıl kolay ulaşırız üzerine seçtik” ifadesini kullandı.

Yapılan hataları sonradan düzeltmenin kötü bir şey olmadığını belirten Semrin Kaleli, bunun insanları adalet yolunda tutmaya yarayan en önemli erdemlerden birisi olduğunu ifade etti. (Erkan BAYATLI)

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