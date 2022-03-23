İşletmelere “sanayi sicil belgesi” uyarısı

Çorum İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada işletmelere yıllık işletme cetvelleri ve sanayi sicil belgesi konusunda uyarılarda bulunuldu.

Açıklamada; “Bilindiği üzere 6948 Sayılı Sanayi Sicili Kanunu’nun 5. maddesi gereğince Sanayi Sicil Belgesi sahibi işletmelerin her yıl 1 Ocak ve 30 Nisan tarihleri arasında bir önceki yıla ait (Yıllık Ciro Bilgisi, Kapasite Kullanım Oranı Bilgisi, Çalışan Sayısı, Tüketilen Enerji, Üretim Şekli, Üretim Bilgisi ve Atık Madde Bilgilerini) yıllık işletme cetvellerini eksiksiz doldurarak sistem aracılığıyla internet ortamından on-line olarak veya zorunlu hallerde (sadece sistem arızasında) bağlı bulundukları ilin Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne yazılı olarak vermeleri gerekmektedir” denildi.

Yıllık işletme cetvelini sanayi işletmelerinin her yıl vermek zorunda olduğu belirtilen açıklamada; “Bir önceki yıla ait faaliyetleri ile ilgili yıllık işletme cetvelini; ‘Sanayi Sicil Bilgi Sistemi’ veya ‘ https://sanayisicil.sanayi.gov.tr/’ adresinden e-devlet şifresi ile giriş yapılarak ‘işletmelerim’ menüsünden işletme çağrılarak gerekli bilgiler doldurulup, sistem üzerinden ‘İl Müdürlüğüne Gönder’ butonuna tıklanarak on-line şekilde Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne gönderilecektir. Sanayicilerimizin 2356 TL’lik idari para cezasına muhatap olmamaları için internet ortamındaki on-line girişlerin son gün olan 30 Nisan 2022 (söz konusu tarihin bu yıl resmi tarihe denk gelmesi nedeniyle 5 Mayıs 2022 tarihi sonuna kadar) tarihinde sistemde yoğunluk olacağı ve olası sistem arızalarının olabileceği dikkate alınarak son güne bırakılmaması gerekmektedir. Yıllık İşletme Cetveli bilgilerini 5 Mayıs 2022’ye kadar internet ortamında süresi içinde giriş yapmayan veya zorunlu hallerde İl Müdürlüğüne yazılı olarak vermeyen işletmelere 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu’nun 9. maddesi gereğince 2356 TL lira idari para cezası uygulanacaktır” görüşüne yer verildi. (Haber Merkezi)

