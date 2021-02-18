“İşletme defteri” uyarısı

Yapılan açıklamaya göre, “Bilindiği üzere 6948 Sayılı Sanayi Sicili Kanunu’nun 5.Maddesi gereğince Sanayi Sicil Belgesi sahibi işletmelerin her yıl 01 Ocak ve 30 Nisan tarihleri arasında bir önceki yıla ait (Yıllık Ciro Bilgisi, Kapasite Kullanım Oranı Bilgisi, Çalışan Sayısı, Tüketilen Enerji, Üretim Şekli, Üretim Bilgisi ve Atık Madde Bilgilerini) yıllık işletme cetvellerini eksiksiz doldurarak sistem aracılığıyla internet ortamından on-line olarak veya zorunlu hallerde (sadece sistem arızasında) bağlı bulundukları ilin Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne yazılı olarak vermeleri gerekmektedir.

Sanayi işletmelerinin her yıl vermek zorunda olduğu; bir önceki yıla ait faaliyetleri ile ilgili yıllık işletme cetvelini; ‘’Sanayi Sicil Bilgi Sistemi’’ veya ‘’ https://sanayisicil.sanayi.gov.tr/’’ adresinden e-devlet şifresi ile giriş yapılarak ‘’ İşletme ‘’ menüsüne girildikten sonra çıkan ekranda ‘’Belge No ile İşletmemi Getir’’ veya ‘’Kayıtlı İşletmelerim’’ menüsünden işletme çağırılarak Yıllık İşletme Cetveli için gerekli bilgiler doldurulup giriş yapılarak sistem üzerinden İl Müdürlüğüne Gönder butonuna tıklanarak on-line olarak Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne gönderilecektir” denildi.

Sanayicilerin 1730 TL ‘lik idari para cezasına muhatap olmamaları için İnternet ortamındaki on-line girişlerin son gün olan 30 Nisan 2021 tarihinde sistemde yoğunluk olacağı ve olası sistem arızalarının olabileceği dikkate alınarak en son güne bırakılmaması gerektiğinin vurgulandığı açıklamada “Yıllık İşletme Cetveli bilgilerini 30 Nisan 2021’ e kadar internet ortamında süresi içinde giriş yapmayan veya zorunlu hallerde İl Müdürlüğüne yazılı olarak vermeyen işletmelere 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu’nun 9.Maddesi gereğince 1730 (bin yediyüzotuzTL) lira idari para cezası uygulanacaktır” ifadelerine yer verildi.

(Haber Merkezi)