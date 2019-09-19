İşletme başına 300 bin liralık destek

Ziyarette, KOSGEB’in yeni yürürlüğe giren Yurtdışı Pazar Destek Programı hakkında bilgilendirmede bulundu. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın (KOSGEB), işletmelerin uluslararası pazara açılmalarına, dış pazarlarda rekabetin önemli aktörlerinden biri olmalarına ve ihracat kapasitelerinin geliştirilmesine katkı sağlanması amacı ile Yurtdışı Destek Programı’nın yürürlüğe girdiğini, ihracat ve e-ticarete başlayan KOBİ sayısını arttırmak hedefinde olan proje bazlı programın süresinin, en az 6, en fazla 24 ay olarak belirlendiğini ifade etti. İşletmelerin sadece bir kez faydalanabileceği söz konusu destekte, işletme başına toplam destek miktarının 300 bin TL olarak ön görüldüğünü ve destek oranının, personel gideri hariç olmak üzere %70 geri ödemesiz, %30 geri ödemeli olarak uygulanacağını dile getiren Yıldız, “Programdan ilk kez yurt dışına açılacak KOBİ’lerimizin yanı sıra, yurt dışı pazar payını artırmak isteyen KOBİ’lerimiz de faydalanabilecektir” dedi.

Destek programı kapsamında; Personel, Yazılım ve Donanım, Tanıtım, Yurt Dışı Fuar ve Seyahat, Test Analiz ve Belgelendirme, Hizmet Alımı başlıklı 6 harcama kaleminde gidere destek verileceğini ve her bir gider başlığının destek üst limitinin 100 bin TL olacağını belirten Yıldız, KOBİ’lerin 16 Eylül Pazartesi gününden itibaren e-Devlet üzerinden veya KOSGEB’in internet sitesinden Yurt Dışı Pazar Destek Programı’na başvuru yapabileceklerini söyledi.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, KOSGEB’in yeni yürürlüğe giren “Yurtdışı Pazar Destek Programı”nın ilk kez yurtdışı pazarına açılacak olan işletmeler için faydalı olacağını ve bu işletmelerin mutlaka bu programı değerlendirmeleri gerektiğini ifade etti. (Haber Merkezi)