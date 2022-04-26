Eskiköy’e 2017 yılı Eylül ayında Valilik ve Özel İdare desteği ile 11 dönümlük alana sahip, membran sistemli 25 bin metreküplük brüt su hacmine sahip bir tarımsal sulama göleti yapıldığını bildiren Tahtasız, yatırımın tamamlanmasına rağmen gölete su verilemediğini söyledi. Tahtasız, “2017 yılından bugüne gölete su basılamadı. Kızılırmak akıyor, Çorumlu bakıyor dediğimiz olay bu. Çorum’un çalışkan, üretken insanlarından oluşan Eşençay-Eskiköy bölgesi mağdur ediliyor” dedi.

Üreticiler ise bu bölgeye 2017 yılında tarımsal sulama göleti yapıldığını, ancak Kızılırmak’tan henüz su verilemediğini belirterek, “Bu gölete güvenerek boş arazilere ceviz, kiraz ve çeşitli meyve fidanları diktik. 5 yıldır göletin suyu yok. Fidanların yüzde 60’ı kurudu. Barajdan tankerle su çekiyoruz. Geçen yıl mazotun litresi 6-7 lira idi, şimdi 22-24 TL. 10 litre mazot yaksak 220 lira eder. Bu masrafı nasıl kaldıralım, fidanlarımızı nasıl sulayalım?” diye konuştu.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ise yetkililere seslenerek, “İşletemeyecekseniz bu yatırımı neden yaptınız? Kızılırmak’tan buraya su getiremeyecekseniz neden çiftçiyi umutlandırdınız. Çiftçi arazilerine ağaç dikti, emek harcadı, masraf yaptı, şimdi ağaçlar kurudu. Fizibilite, araştırma yapmadan neden milletin parasını harcadınız. Madem ki bu yatırımı buraya yaptınız o halde suyunu da getirin, üreticiyi mağduriyetten kurtarın” şeklinde konuştu.

Ziyareti sırasında CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız’a İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Hanim Ergül, İl Başkan Yardımcısı Ümit Er ve bazı partililer de eşlik etti.



