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“İslam Birliğinin tesisi mücadeleyi gerektirir”

Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanı Orhan Sakınmaz, milli görüşün esasının ümmet bilincine sahip olmaktan geçtiğini belirterek, inançlı insanlar olduklarını ve Allah’ın cc. Müminlere İslam Birliğinin tesisi için mücadele etmeyi emrettiğini dile getirdi. Bu düsturla tüm vakıfları, dernekleri, siyasi partileri, cemaatleri ismi ne olursa olsun herkesi kucaklamak için yola çıktıklarını anlatan Sakınmaz ilk durağın da Ensar Vakfı olduğunu ifade etti.

“İslam Birliğinin tesisi mücadeleyi gerektirir”

Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanı Orhan Sakınmaz, milli görüşün esasının ümmet bilincine sahip olmaktan geçtiğini belirterek, inançlı insanlar olduklarını ve Allah’ın cc. Müminlere İslam Birliğinin tesisi için mücadele etmeyi emrettiğini dile getirdi. Bu düsturla tüm vakıfları, dernekleri, siyasi partileri, cemaatleri ismi ne olursa olsun herkesi kucaklamak için yola çıktıklarını anlatan Sakınmaz ilk durağın da Ensar Vakfı olduğunu ifade etti.

14 Ekim 2019 Pazartesi 00:45
“İslam Birliğinin tesisi mücadeleyi gerektirir”

Başta Ensar Vakfı Çorum Şube Başkanı Abdurrahman Çırak olmak üzere tüm Ensar Vakfı gönüllülerine teşekkür ettiklerini anlatan Sakınmaz, Saadet Partisi olarak Barış Pınarı Harekatını sınırların güvenliği, halkın güvenliği ve geleceği açısından canı gönülden desteklediklerini, orduya başarılı bir şekilde en az zayiatla ülkeye dönmeleri için dualar ettiklerini ifade etti.

Ensar Vakfı Çorum Şube Başkanı Abdurrahman Çırak’ta partililere yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Çırak, amaçlarının; ahlaki ve maneviyat prensiplerini benimseyen gençlere rehberlik etmek olduğunu, öğrencilere yönelik çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti. Kız öğrencilere yönelik çalışmalarının bulunduğunu anlatan Çırak, sosyal faaliyetler, sohbet gibi konularda öğrenciler ile birlikte çalışmalara devam ettiklerini vurguladı.

Çırak, “Artık insanlarımız vakıf, dernek ve cemaat çalışması deyince Fetö yüzünden bu tür çalışmalardan çekinir korkar oldular. Bu intibayı yıkmamız gerekiyor” dedi. (Haber Merkezi)

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