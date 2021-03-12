İŞKUR’un engelli istihdamına destek başvuruları başladı

Kurum olarak istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak amacıyla çalışmalarının devam ettiğini belirten İl Müdürü Levent Tuzcu, bu kapsamda bugüne kadar istihdamında güçlük çekilen engelli toplam 22 kişiye kendi işini kurmaları yönünde destek verildiğini belirtti.

Projelerin İŞKUR’un gözetimi ve denetiminde başarılı bir şekilde devam ettiğini kaydeden Tuzcu, destek verilen kişilere ek olarak 2021 yılında da engelli ve eski hükümlü vatandaşlara hayallerindeki projelerini gerçekleştirmeleri yönünde fırsat vereceklerini bildirdi.

2021 yılında da desteklerin devam edeceğini söyleyen Tuzcu, kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşların başvurularının kurum internet sitesinde (www.iskur.gov.tr) “duyurular” bölümünde yayınlanan 2021/2 “Başvuru Rehberi” doğrultusunda e-devlet üzerinden alınacağını belirtti.

Tuzcu, “Proje kapsamında en fazla 65 bin lira kaynak tahsis edilecek olup, kaynak tahsis edilerek başlatılan projelerin üç yıl boyunca İl Müdürlüğünce takibi yapılarak üç yılın sonunda alınan demirbaşlar proje sahibine hibe edilecektir.

Kurumumuz internet adresinde yayınlanmış “Başvuru Rehberi ve Başvuru Kılavuzu Formuna” göre e-Devlet üzerinden Kurumumuza sunulan projeler; kamu ve sosyal tarafların temsilcilerinden oluşan Komisyonca uygun görülmesi sonrasında desteklenebilecektir” dedi.

Tuzcu, başvuruların 11 Mart 2021-16 Nisan 2021 tarih aralığında yapılacağını bildirdi. (Haber Merkezi)

