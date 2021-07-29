İŞKUR’un 9 kişilik TYP istihdamı 17’ye çıkarıldı
Çorum Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde gerçekleştirilecek olan Toplum Yararına Program’da 9 olan kontenjan sayısı ek bütçe ile 17’ye çıkarıldı.
Güncel 29.07.2021, 23:21
28
Başvuru şartları ve çalışma sürelerinde herhangi bir değişikliğin olmadığı programda Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nde 2, İl Halk Kütüphanesi’nde 2, Hasanpaşa Kütüphanesi’nde 1, Eşref Ertekin Kütüphanesi’nde 1, Faik Tonguç Çocuk Kütüphanesi’nde 1 ve Çorum Müzesi’nde 2 olmak üzere toplam 9 kişiye ek olarak Ortaköy Kazı Başkanlığı’nda 4, Alacahöyük Kazı Başkanlığı’nda 2, Boğazkale Kazı Başkanlığı’nda 2 kişi daha istihdam edilecek. (Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
16°
açık