İŞKUR’un 9 kişilik TYP istihdamı 17’ye çıkarıldı

Başvuru şartları ve çalışma sürelerinde herhangi bir değişikliğin olmadığı programda Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nde 2, İl Halk Kütüphanesi’nde 2, Hasanpaşa Kütüphanesi’nde 1, Eşref Ertekin Kütüphanesi’nde 1, Faik Tonguç Çocuk Kütüphanesi’nde 1 ve Çorum Müzesi’nde 2 olmak üzere toplam 9 kişiye ek olarak Ortaköy Kazı Başkanlığı’nda 4, Alacahöyük Kazı Başkanlığı’nda 2, Boğazkale Kazı Başkanlığı’nda 2 kişi daha istihdam edilecek. (Haber Merkezi)

