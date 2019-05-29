İŞKUR’dan kısa çalışma ödeneği desteği

Yazılı bir açıklamada bulunan Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Yardımcısı Zeki Karaman kısa çalışma ödeneğinin genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulama olduğunu, bir anlamda özel sektörün içinde bulunduğu zor dönemi, işçileri işten çıkarmadan atlatmasını sağladığını kaydetti.

Zeki Karaman, işçinin kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için; işverenin kısa çalışma talebinin uygun bulunması, işçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte, 4447 sayılı Kanunun 50. maddesine göre çalışma süreleri ve işsizlik sigortası primi ödeme gün sayısı bakımından işsizlik ödeneğine hak kazanmış olması, kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması, gerektiğini ifade etti.

İşyerinde kısa çalışma uygulanabilmesi için; İşverenin; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu yönünde İŞKUR’a başvuruda bulunması ve İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işyerinin bu durumlardan etkilendiğinin tespit edilmesi gerekiyor. (Haber Merkezi)