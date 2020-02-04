İşkur’dan işyeri ziyaretleri

Daha sonra işbaşı eğitim programı gerçekleştirilen Ganik Şekerleme firmasının da ziyaret edilerek firma yetkilileriyle görüşüldüğünü dile getiren Ali Şahan, İŞKUR’un sağladığı teşvik ve desteklerle ilgili firma temsilcilerini bilgilendirdiklerini vurguladı.
Son olarak Altan Makine ’de işçiler ile öğlen yemeği yediklerini anlatan Şahan, “İŞKUR olarak daima emekçilerimizin yanındayız, kapımız her zaman onlara açık. Her sektörden firmalarımıza, fabrikalarımıza uğrayarak, üreten, istihdam sağlayan, ekonomiye katkı sunan iş insanlarımızla istişarelerde bulunuyoruz. Firmalarımızı ziyaret edip neler yaptıklarına birebir şahit olmak, taleplerini dinlemek ve daima yanlarında olduğumuzu göstermek istiyoruz” dedi.
(Haber Merkezi)