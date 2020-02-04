İşkur’dan işyeri ziyaretleri

Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ali Şahan, “İstihdam Seferberliği” kapsamında ziyaretlerin yeni yılda da devam ettiğini ifade etti. Çorum Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren işyerlerini ziyaret ederek İŞKUR’un sağladığı destekler hakkında bilgi verdiklerini dile getiren Şahan, ilk olarak Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine devam eden İş kulübü tarafından verilen eğitimler sonunda hazırladığı özgeçmişiyle Çorumun güzide işletmelerinden biri olan Alapala Makina Gıda San. ve Tic. A.Ş. de Kimya Mühendisi olarak işe yerleşen Kübra Tokmak’a iş hayatında başarılar dilediklerini, yaptıkları iş birliğinden ve istihdama olan katkılarından dolayı Alapala Makina Gıda San. ve Tic. A.Ş. İnsan Kaynakları Müdürü Hakan Bilgin’e teşekkür belgesi verdiklerini dile getirdi.