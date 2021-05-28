İŞKUR’dan istihdam garantili kurs 

25 kişilik açılacak kursun eğitimleri, İNS Giyim’de verilecek. Haftada 6 gün süreyle verilecek eğitim, 14Haziran 2021 tarihinde başlayıp 3 ay sürecek. Kursa katılmak için “İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak, 16 -50 yaşında bay - bayan olmak, en az okuryazar olmak, öğrenci olmamak (yükseköğretim ve açık öğretim öğrencilerinin başvurusunda engel yoktur), İŞKUR'un kurs, Toplum Yararına Programı (TYP), İşbaşı Eğitim Programı (İEP) programlarından son 6 ay içerisinde faydalanmamış olmak, emekli veya aktif sigortalı olmamak” şartı aranırken, .son başvuru tarihinin 7 Haziran olduğu belirtildi.

Kurs için kursiyer seçimlerinin 8 Haziran 2021 tarihinde saat 10.00’da İŞKUR İl Müdürlüğü’nde gerçekleştirileceği açıklandı. (Haber Merkezi)

