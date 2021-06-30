İŞKUR’dan istihdam garantili kurs

15 kişilik açılacak kursun eğitimleri, MY Giyim Tekstil’de verilecek. Haftada 6 gün süreyle verilecek eğitim, 12 Temmuz 2021 tarihinde başlayıp 3 ay sürecek.

Kursa katılma şartları: İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak, 18-50 yaşında bay-bayan olmak, en az okuryazar olmak, öğrenci olmamak (yükseköğretim ve açık öğretim öğrencilerinin başvurusunda engel yoktur), İŞKUR'un kurs, Toplum Yararına Programı (TYP), İşbaşı Eğitim Programı (İEP) programlarından son 6 ay içerisinde faydalanmamış olmak, emekli veya aktif sigortalı olmamak. Son başvuru tarihi 6 Temmuz olan kurs için kursiyer seçimleri 7 Temmuz’da saat 10.00’da İŞKUR İl Müdürlüğü’nde yapılacak. (Haber Merkezi)

