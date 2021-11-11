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İŞKUR’dan engelli ve eski hükümlü istihdamına destek

Güncel 11.11.2021, 17:40
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İŞKUR’dan engelli ve eski hükümlü istihdamına destek

Çorum Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Levent Tuzcu, engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezalarını kullanmaya yetkili komisyonunun kararı çerçevesinde engellilerin kendi işini kurmaları yönünde 2022/1. dönem proje başvurularının e-devlet üzerinden başladığını bildirdi. 
Kurum olarak istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak amacıyla çalışmaların devam ettiğini kaydeden Tuzcu,  bu kapsamda bugüne kadar istihdamında güçlük çekilen engelli ve eski hükümlü toplam 48 kişiye kendi işini kurmaları yönünde destek verildiğini belirtti. 
Başlatılan projelerin İŞKUR’un gözetimi ve denetiminde başarılı bir şekilde devam ettiğini söyleyen Tuzcu, destek verilen kişilere ek olarak 2022 yılında da engelli ve eski hükümlü vatandaşlara hayallerindeki projelerini gerçekleştirmeleri yönünde fırsat vereceklerini, aklında bir projesi olup da bu güne kadar maddi yetersizlik nedeniyle gerçekleştirme fırsatı bulamayan engelli ve eski hükümlülerin hayallerini gerçekleştirmek üzere İŞKUR engelli ve eski hükümlü hibe desteklerine başvurmalarını beklediklerini belirtti. 
Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nce 2022 yılında da desteklerin devam edeceğini dile getiren Tuzcu, kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşların başvurularının kurum internet sitesinde (www.iskur.gov.tr) “duyurular” bölümünde yayınlanan 2022/1 “Başvuru Rehberi” doğrultusunda e-Devlet üzerinden alınacağını söyledi.  
“Eski hükümlülere yönelik hibe desteğinde ise eski hükümlünün projesini Adalet Bakanlığı’nın ilgili birimleri (denetimli serbestlik müdürlükleri, koruma kurulları gibi) aracılığı ile Proje Başvuru Rehberinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlamaları ve yine ilgili birimler aracılığı ile İl Müdürlüğüne iletmesi gereklidir” diyen Tuzcu, eski hükümlünün doğrudan kendisinin yapacağı başvuruların dikkate alınmayacağını ve proje sahibine iade edileceğini belirtti.
Proje kapsamında en fazla 65 bin lire kaynak tahsis edileceğinin bilgisini veren Tuzcu, kaynak tahsis edilerek başlatılan projelerin üç yıl boyunca İl Müdürlüğünce takibi yapılarak üç yılın sonunda alınan demirbaşların proje sahibine hibe edileceğini bildirdi. (Haber Merkezi)

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