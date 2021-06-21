İŞKUR’dan engelli ve eski hükümlü istihdamına destek

Kurum olarak istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak amacıyla çalışmalarının devam ettiğini belirten Tuzcu, bu kapsamda bugüne kadar istihdamında güçlük çekilen engelli ve eski hükümlü toplam 45 kişiye kendi işini kurmaları yönünde destek verildiğini söyledi.

Projelerin İŞKUR’un gözetimi ve denetiminde başarılı bir şekilde devam ettiğini, destek verilen kişilere ek olarak 2021 yılında da engelli ve eski hükümlü vatandaşlara hayallerindeki projelerini gerçekleştirmeleri yönünde fırsat vereceklerini dile getiren Tuzcu, aklında bir projesi olup da bu güne kadar maddi yetersizlik nedeniyle gerçekleştirme fırsatı bulamayan engelli vatandaşları hayallerini gerçekleştirmek üzere İŞKUR’un engelli ve eski hükümlü hibe desteklerine başvurmalarını beklediklerini belirtti.

Proje kapsamında en fazla 65 bin lira kaynak tahsis edileceğini belirten Tuzcu, “Kaynak tahsis edilerek başlatılan projelerin üç yıl boyunca İl Müdürlüğünce takibi yapılarak üç yılın sonunda alınan demirbaşlar proje sahibine hibe edilecektir.

Kurumumuz internet adresinde yayınlanmış “Başvuru Rehberi ve Başvuru Kılavuzu Formuna” göre e-Devlet üzerinden kurumumuza sunulan projeler; kamu ve sosyal tarafların temsilcilerinden oluşan komisyonca uygun görülmesi sonrasında desteklenebilecektir” dedi. (Haber Merkezi)



