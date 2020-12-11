İŞKUR’dan engelli ve eski hükümlü istihdamına destek

İstihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak amacıyla çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Tuzcu, bu kapsamda bugüne kadar istihdamında güçlük çekilen engeli ve eski hükümlü toplam 35 kişiye kendi işini kurmaları yönünde destek verildiğini belirtti.

Projelerin İŞKUR’un gözetimi ve denetiminde başarılı bir şekilde devam ettiğini anlatan Tuzcu, destek verilen kişilere ek olarak 2021 yılında da engelli ve eski hükümlü vatandaşlara hayallerindeki projelerini gerçekleştirmeleri yönünde fırsat vereceklerini, aklında bir projesi olup da bugüne kadar maddi yetersizlik nedeniyle gerçekleştirme fırsatı bulamayan engelli ve eski hükümlülerin hayallerini gerçekleştirmek üzere İŞKUR’a beklediklerini bildirdi.

Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nce 2021 yılında da desteklerin devam edeceğini, kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülerin başvurularının kurum internet sitesinde (www.iskur.gov.tr) “duyurular” bölümünde yayınlanan 2021/1 “Başvuru Rehberi” doğrultusunda alınacağını belirtti.

Proje kapsamında en fazla 65 bin lira kaynak tahsis edileceğini kaydeden Tuzcu, “Kaynak tahsis edilerek başlatılan projelerin üç yıl boyunca İl Müdürlüğünce takibi yapılarak üç yılın sonunda alınan demirbaşlar proje sahibine hibe edilecektir” dedi. (Haber Merkezi)